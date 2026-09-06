Разница в 34 года, тайный роман и общие дочери: как сложились отношения Юлии Пересильд и Алексея Учителя

Когда 23-летняя актриса Юлия Пересильд и 57-летний режиссер Алексей Учитель начали работать вместе, вряд ли кто-то мог вообразить, во что выльется этот служебный союз.
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