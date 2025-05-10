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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вячеслав Фетисов: «Советский хоккей был круче североамериканского в свое время. У нас был свой стиль»

Вячеслав Фетисов: «Советский хоккей был круче североамериканского в свое время. У нас был свой стиль»

«Сравнение российского хоккея с североамериканским? В свое время наш советский хоккей был круче, чем североамериканский.

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