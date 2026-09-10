Скачков не ожидается: какая погода будет в Москве на выходных

В ближайшие выходные 12 и 13 сентября в Москве будет теплая, но пасмурная погода. Сильных скачков температуры не ожидается, заявил в беседе с порталом URA.
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