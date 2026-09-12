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Царьград

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Украинские таксисты получат штрафы за разговоры на русском языке

Украинские таксисты получат штрафы за разговоры на русском языке

Украинским таксистам грозят штрафы до 115 долларов за использование русского языка — "Судебно-юридическая газета".

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