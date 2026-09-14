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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Пусть Украина этим буфером станет...

Недавно  произошло, увы,  вполне  себе   прецедентное  событие -  пятоколонники  снова   озвучили    свои  хотелки некий советник президента  России Антон Кобяков (мало  нам  было  хохла и  подпиндосника  Дмитриева, так  тут  ещё  один смотрящий советник  нарисовался), что Украина, по уже прошла «точку невозврата» и движется к вымиранию, а спасти страну может только Россия.

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