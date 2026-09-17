Уфимка избивала дочерей, поджигала вещи и снимала все это на телефон

УФА, 17 сентября, ФедералПресс. В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в жестоком обращении с двумя дочерьми 13 и 10 лет.
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