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Пентагон обнародовал новую порцию секретных файлов об НЛО

Пентагон обнародовал новую порцию секретных файлов об НЛО

18 сентября американское военное ведомство обнародовало очередную, уже шестую, подборку рассекреченных сведений об аномальных явлениях.

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