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Россиянка Новолодская завоевала золото на юниорском чемпионате Европы по велотреку

Россиянка Ангелина Новолодская  завоевала золото на юниорском чемпионате Европы по велотреку Соревнования проходят в немецком Котбусе.

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