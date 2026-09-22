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Царьград

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Москва возглавила рейтинг доходов городов России за 2026 год

Москва возглавила рейтинг доходов городов России за 2026 год

Москва возглавила рейтинг городов России по среднедушевым доходам за январь–сентябрь 2026 года. Химки и Красногорск разделили второе место с показателем 101 тысяча рублей в месяц, а Санкт-Петербург и Одинцово замкнули тройку лидеров с 98 тысячами рублей.

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