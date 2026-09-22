Москва возглавила рейтинг доходов городов России за 2026 год

Москва возглавила рейтинг городов России по среднедушевым доходам за январь–сентябрь 2026 года. Химки и Красногорск разделили второе место с показателем 101 тысяча рублей в месяц, а Санкт-Петербург и Одинцово замкнули тройку лидеров с 98 тысячами рублей.
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