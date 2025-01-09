Инвестиционные стратегии в эпоху турбулентности: как выбирать перспективные проекты Татьяна СоломонВ условиях экономической нестабильности и привлечения инвестиций инвесторам приходится искать новые подходы к управлению капиталом.
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