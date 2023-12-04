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МТС проводит тестирование платформы аналогичной YouTube

МТС проводит тестирование платформы аналогичной YouTube

Один из крупнейших российских операторов МТС стартовала бета-тестирование пользовательского сервиса для видео Nuum, которая будет располагать функционалом YouTube, полноценный релиз программы запланирован на следующий год, говорится в сообщении компании.

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