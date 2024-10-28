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Заглянули в мир космонавтики.

Заглянули в мир космонавтики.

Коллектив театра посетил Государственный музей истории космонавтики им. К.Э.Циолковского! Мы благодарим Калужский ТЮЗ за невероятные впечатления и возможность познакомиться с достопримечательностями Калужской земли! .

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