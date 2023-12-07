Главред «АиФ» рассказал об изменениях в редакции после начала СВО

Редакция «Аргументов и Фактов» после начала спецоперации на Украине претерпела некоторые изменения, в том числе было сформировано специальное подразделение, занимающееся военной тематикой, и наняты военные журналисты.
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