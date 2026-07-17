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Газета.ру

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Лавров пристыдил The Washington Times за статью о переговорах в Анкоридже

Лавров пристыдил The Washington Times за статью о переговорах в Анкоридже

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал журналистов издания The Washington Times "бессовестными" из-за статьи, в которой утверждается, что Россия якобы отказалась от предложений президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу на саммите на Аляске.

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