Лавров пристыдил The Washington Times за статью о переговорах в Анкоридже

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал журналистов издания The Washington Times "бессовестными" из-за статьи, в которой утверждается, что Россия якобы отказалась от предложений президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу на саммите на Аляске.
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