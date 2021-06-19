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Какие продукты можно купить впрок, они хранятся бесконечно долго

Какие продукты можно купить впрок, они хранятся бесконечно долго

Какие продукты можно купить впрок, они хранятся бесконечно долго Юлия ДнепровскаяЕсли вы опасаетесь роста цен, то есть такие продукты, которые могут храниться практически вечно и которые можно купить с запасом, пока они стоят приемлемых денег.

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