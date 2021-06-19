Какие продукты можно купить впрок, они хранятся бесконечно долго Юлия ДнепровскаяЕсли вы опасаетесь роста цен, то есть такие продукты, которые могут храниться практически вечно и которые можно купить с запасом, пока они стоят приемлемых денег.