Завершился конкурс Первичных отделений Движения Первых Впервые детско-взрослые команды получат до 500 тысяч рублей на развитие общественно полезной деятельности.
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Завершился конкурс Первичных отделений Движения Первых Впервые детско-взрослые команды получат до 500 тысяч рублей на развитие общественно полезной деятельности.