Германия славит косовских сепаров за поддержку Украины

Выступая на традиционном Европейском форуме в австрийском Альпбахе, «президент Республики Косово» Вьоса Османи в очередной раз продемонстрировала марионеточную и подчеркнуто русофобскую сущность своего квазигосударственного образования.
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