Россияне активно отправляют письма Деду Морозу

Россияне уже отправили более 40 тысяч писем Деду Морозу, в прошлом году их число составило 170 тысяч, но в 2023 году количество таких писем будет не меньше, рассказал в интервью РИА Новости глава «Почты России» Михаил Волков.
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