Владимир Гомельский сравнил Мозгова и Кауна: «Мне больше нравится Каун»

Известный комментатор и эксперт ответил на этот вопрос в собственной конференции. Пользователь: Кто больше нравится: Тимофей Мозгов или Саша Каун? Гомельский: Каун Пользователь: Значит ли это, что Каун был сильнее? Гомельский: В разные годы своих баскетбольных карьер Мозгов и Каун играли по-разному.