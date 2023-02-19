Ежегодно 19 февраля отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов. Эта дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и других существ, обитающих в морях и океанах планеты.
Популярные статьи
- Медведев о радости главы Еврокомиссии фон дер Ляйен по поводу убытков РФ от санкций: «Глупость и некомпетентность не лечатся»
- Журналист Марина Ахмедова о Дмитрие Нагиеве: Этот полусмельчак всегда действует на полутонах
- Глава Чечни Рамзан Кадыров в стихотворной форме спародировал заголовки западных СМИ о себе
Свежие комментарии