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Всемирный день защиты морских млекопитающих

Всемирный день защиты морских млекопитающих

Ежегодно 19 февраля отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов. Эта дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и других существ, обитающих в морях и океанах планеты.

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