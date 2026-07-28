ЮРПСО МЧС ищет туриста, смытого реками Сочи в Черное море

В Лазаревском районе Сочи продолжаются поиски туриста, смытого в Черное море в понедельник. Водолазы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России обследуют устье реки Псезуапсе и акваторию моря, задействованы 17 спасателей и 4 единицы техники.
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