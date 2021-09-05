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Интронизацию митрополита в Черногории начали на фоне протестов

Интронизацию митрополита в Черногории начали на фоне протестов

REUTERS Церковная служба и интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ) начались в средневековом монастыре старой столицы Черногории Цетине на фоне протестов, сообщает национальное телевидение.

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