Интронизацию митрополита в Черногории начали на фоне протестов

REUTERS Церковная служба и интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ) начались в средневековом монастыре старой столицы Черногории Цетине на фоне протестов, сообщает национальное телевидение.
REUTERS Церковная служба и интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ) начались в средневековом монастыре старой столицы Черногории Цетине на фоне протестов, сообщает национальное телевидение.
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