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Лавров: трудности в отношениях России и Армении будут решены при наличии воли

Лавров: трудности в отношениях России и Армении будут решены при наличии воли

Трудности в отношениях между Москвой и Ереваном будут решены при наличии воли. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

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