МВД: полиция идентифицировала машину террористов по изъятому видео из «Крокуса»

Как сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сотрудники полиции спасли из горящего «Крокус Сити Холла» видеоматериалы, которые помогли быстро идентифицировать машину исполнителей теракта.
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