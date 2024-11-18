Политический деятель из Франции Флориан Филиппо обратился к своим коллегам из государств Запада с призывом сделать своей первоочерёдной задачей захват власти и полное уничтожение Организации Североатлантического Договора.
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