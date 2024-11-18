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Филиппо призвал избавиться от НАТО после разрешения США на удары по РФ

Филиппо призвал избавиться от НАТО после разрешения США на удары по РФ

Политический деятель из Франции Флориан Филиппо обратился к своим коллегам из государств Запада с призывом сделать своей первоочерёдной задачей захват власти и полное уничтожение Организации Североатлантического Договора.

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