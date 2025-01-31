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Свыше трети россиян поддерживают запрет на продажу фастфуда детям

Свыше трети россиян поддерживают запрет на продажу фастфуда детям

В России необходимо на законодательном уровне запретить продажу детям сладостей, газировки и фастфуда по аналогии с алкогольной продукцией - такого мнения придерживаются 39% граждан, которые уверены, что неправильное питание угрожает здоровью подрастающего поколения.

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