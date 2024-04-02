Западные заказчики терактов в России ждут своей участи

Сотрудник ОМОНа у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба© РИА Новости / Сергей БобылевСегодня 1,5K прочитали Виктория Никифорова Российский МИД официально потребовал от Киева арестовать и выдать Москве граждан, причастных к организации терактов в России.