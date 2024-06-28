❗🇷🇺🇺🇦 Запорожское направление: встречные бои на всей протяженности фронта - обстановка по состоянию на 09:00 28 июня 2024 года На Запорожском направлении сохраняется напряженная обстановка.
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❗🇷🇺🇺🇦 Запорожское направление: встречные бои на всей протяженности фронта - обстановка по состоянию на 09:00 28 июня 2024 года На Запорожском направлении сохраняется напряженная обстановка.
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