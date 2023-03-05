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Джоэл Эмбиид и Джеймс Харден – первые с 1979 года одноклубники, набравшие по 30 очков и 10 передач каждый

Джоэл Эмбиид и Джеймс Харден – первые с 1979 года одноклубники, набравшие по 30 очков и 10 передач каждый

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден набрал 38 очков, сделал 10 передач и 9 подборов в победном матчем против «Милуоки» (133:130).

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