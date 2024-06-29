Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 838 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Маштакова
    ТМ  Не надоело заниматься болтовнёй? Какой ещё " более мягкий режим правоприменения для киргизских мигрантов", чтобы ...ЧЕТЫРЕ КИРГИЗА ДО...
  • Алексей Сафронов
    Этот вопрос надо задавать Путину, а не чурке из Киргизии. Хотя бесполезно, ведь враги нашего народа для него являются...ЧЕТЫРЕ КИРГИЗА ДО...
  • seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич
    Абалдеть чё деется то!Люди, я чего-то н...

В Хасавьюрте бывший вербовщик ИГ* и «шариатский патруль» угрожают русскому врачу

В Хасавьюрте бывший вербовщик ИГ* и «шариатский патруль» угрожают русскому врачу

  В Дагестане случилось резонансное происшествие. Бывший вербовщик террористов ИГ*, который успел отсидеть срок за пропаганду религиозного экстремизма в Германии, вместе с так называемым «шариатским патрулём» под названием «Дело чести» устроили травлю русской женщине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх