Как считать чужие деньги? Инструкция от Берти Форбса и его журнала

Денис Пузырев похлопал по карманам. [-->Рейтинги Forbes уже давно вышли за пределы деловой жизни. Журнал публикует рейтинги самых богатых артистов, самых состоятельных блогеров, и, конечно, не забывает о спорте.
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