Два подростка получили ранения в результате удара украинских вооружённых сил по электроподстанции в городе Рыльске Курской областиДва подростка получили ранения в результате удара украинских вооружённых сил по электроподстанции в городе Рыльске Курской области.
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