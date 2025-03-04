Контроль за ношением травматического оружия предлагают усилить в России

Эксперт Кабанов: «Нужно приучать людей не ходить с оружием в общественные места».Член постоянной комиссии президентского совета по правам человека по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов предложил усилить контроль за ношением травматического оружия в общественных местах.