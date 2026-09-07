5 TV Shows That Redefined What A Cop Drama Could Be

The most influential crop dramas completely changed the face of the genre by featuring new storytelling devices, movie-like direction, and nuanced characters.
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