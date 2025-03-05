Устюгов пообещал извиниться перед Большуновым за махание палкой

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов пообещал извиниться перед трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым за адресованный тому жест палкой в полуфинале по спринту на чемпионате России по лыжным гонкам, проходящем в Казани.