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Татар-информ

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Устюгов пообещал извиниться перед Большуновым за махание палкой

Устюгов пообещал извиниться перед Большуновым за махание палкой

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов пообещал извиниться перед трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым за адресованный тому жест палкой в полуфинале по спринту на чемпионате России по лыжным гонкам, проходящем в Казани.

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