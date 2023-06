«Мампа»: путь богов

Доктор Анжела Гепферд, руководитель Педиатрической клиники в Миннесоте, часто выступает на престижных американских площадках, типа TED Talks, где буквально глаголет следующее: когда вы знакомитесь с людьми, то первое, что следует спросить — каковы ваши местоимения? (What pronouns should I use to address you?) В одном из относительно недавних интервью Гепферд, по случаю «Международного дня местоимений», объясняет, что грамматические местоимения могут часто не совпадать с гендером вашего собеседника, если даже он кажется вам мужчиной или женщиной.