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Экс-глава МВД объяснил исключение Зеленского и Порошенко из базы розыска: Или большая политика, или Интерпол

Экс-глава МВД объяснил исключение Зеленского и Порошенко из базы розыска: Или большая политика, или Интерпол

Накануне стало известно, что включённые в базу розыска МВД России украинские президенты - бывший и действующий, Пётр Порошенко и Владимир Зеленский, из этого списка были исключены… Почему? Вопрос открытый.

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Комментарии
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Eduard
Интересная логика,почему Порошенко и Зе убрали,а Путина нет.
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11 час.
S
Sobering
Объявлением в розыск Порошенко с Зеленским Россия дала понять Западу  то, что с ними Россия никаких дел иметь не будет.
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10 час.
СЗ
Сергей Захаров
Иногда бесит на глупые вопросы почему зелю и Порошенко убрали из списка на розыск а Путина нет да потому что начала страна не независимая имая от запада и наша лита только насловах может треп вести
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21 мин.

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