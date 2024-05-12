Экс-глава МВД объяснил исключение Зеленского и Порошенко из базы розыска: Или большая политика, или Интерпол

Объявлением в розыск Порошенко с Зеленским Россия дала понять Западу то, что с ними Россия никаких дел иметь не будет.

СЗ

Сергей Захаров

Иногда бесит на глупые вопросы почему зелю и Порошенко убрали из списка на розыск а Путина нет да потому что начала страна не независимая имая от запада и наша лита только насловах может треп вести