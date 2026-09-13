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Ирина Винер сияла на шоу в День Москвы и принимала поцелуи Киркорова

Ирина Винер сияла на шоу в День Москвы и принимала поцелуи Киркорова

Этим вечером во Дворце Ирины Винер состоялся грандиозный гала-концерт «Дорогая моя столица, золотая моя Москва!».

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