Grayscale подает заявку на запуск первого “смешанного” крипто- ETF

Фонд GDLC известен тем, что инвестирует в пять крупнейших криптовалют, благодаря чему избранные, институциональные инвесторы могут диверсифицировать покупкой его паев, свои инвестиции, разложив их на пять активов: BTC,ETH.
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