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В армию отправятся около 170 уссурийских призывников

В армию отправятся около 170 уссурийских призывников

За весеннюю призывную кампанию в армию отправятся около 170 уссурийских новобранцев. Весенний призыв продлится до 15 июля, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

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