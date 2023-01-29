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Вратарь университета Альберты Берлин сыграл 2,5 минуты за «Эдмонтон» против «Чикаго» и сделал сэйв. Скиннер пропустил матч из-за болезни

Вратарь университета Альберты Берлин сыграл 2,5 минуты за «Эдмонтон» против «Чикаго» и сделал сэйв. Скиннер пропустил матч из-за болезни

Вратарь университета Альберты Мэтт Берлин сыграл 2,5 минуты за «Эдмонтон» против «Чикаго». 25-летний голкипер подписал пробный контракт с «Ойлерс» в день игры в качестве экстренного вратаря.

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