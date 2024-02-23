ВС РФ уничтожили редкую машину США Assault Breacher под Авдеевкой

Global Look Press/Digital/marine_corps Российские военные уничтожили редкую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle американского производства, которую Вашингтон направил Киеву в качестве военной помощи, - сообщает Forbes.
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