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Юрий Стоянов перевоплотился в Брежнева для сериала про Олимпиаду-80

Юрий Стоянов перевоплотился в Брежнева для сериала про Олимпиаду-80

Сюжет Лето 1979 года, Москва готовится к Олимпиаде. Молодой раздолбай Игорь, сын советского функционера, устраивает всякие мелкие "антисоветские" перформансы из разряда "запустить котиков на облитый валерьянкой памятник Ленину".

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