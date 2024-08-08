Юрий Стоянов перевоплотился в Брежнева для сериала про Олимпиаду-80

Сюжет Лето 1979 года, Москва готовится к Олимпиаде. Молодой раздолбай Игорь, сын советского функционера, устраивает всякие мелкие "антисоветские" перформансы из разряда "запустить котиков на облитый валерьянкой памятник Ленину".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии