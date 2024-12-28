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Путин утвердил сроки пребывания в России предоставивших поддельные документы мигрантов

Путин утвердил сроки пребывания в России предоставивших поддельные документы мигрантов

Президент России Владимир Путин утвердил сроки пребывания в России лиц с прекращенным гражданством. Речь идет о мигрантах, которые предоставили поддельные документы при получении российского паспорта, передает ТАСС.

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