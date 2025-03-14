"Нафиг я сюда пришел?" Лавров не выдержал каверзных вопросов российских журналистов

Пресса утомила главу российского МИД перед переговорами Владимира Путина и Александра Лукашенко Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров эмоционально отреагировал на вопросы представителей прессы в Кремле.
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