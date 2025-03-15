«Операция ликвидация началась»: эксперт об убийстве украинского нациста

В Одессе двумя выстрелами ликвидирован украинский националист Демьян Ганул*. Он получил печальную известность благодаря участию в поджоге Дома профсоюзов в Одессе и расправе над людьми на Куликовом поле, осквернению мемориалов советским воинам и нападениям на людей, говорящих на русском языке.