«Операция ликвидация началась»: эксперт об убийстве украинского нациста

В Одессе двумя выстрелами ликвидирован украинский националист Демьян Ганул*. Он получил печальную известность благодаря участию в поджоге Дома профсоюзов в Одессе и расправе над людьми на Куликовом поле, осквернению мемориалов советским воинам и нападениям на людей, говорящих на русском языке.
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