Цифровизация транспортно-логистического сектора сталкивается с киберрисками

Автоматизация процессов, включая отслеживание автопарка в режиме реального времени, профилактическое техническое обслуживание и централизованное управление терминалами, с одной стороны, повышает эффективность, с другой — расширяет поверхность потенциальных атак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии