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У российского чиновника изъяли имущество на 500 миллионов рублей

У российского чиновника изъяли имущество на 500 миллионов рублей

Стоимость имущества, изъятого судом в доход государства у бывшего директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития (МЭР) Игоря Храновского, достигает около 500 миллионов рублей.

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