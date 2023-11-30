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Царьград

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ВСУ не смогут победить Россию в 2024 году — Euractiv

ВСУ не смогут победить Россию в 2024 году — Euractiv

Чиновник НАТО констатировал, что поддержка Украины со стороны западных стран неуклонно снижается.Новостной портал Euractiv опубликовал соображение чиновника НАТО о том, что Украина не сможет одолеть в 2024 году русскую армию и вернуть себе подконтрольные до начала СВО территории.

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