ВСУ не смогут победить Россию в 2024 году — Euractiv

Чиновник НАТО констатировал, что поддержка Украины со стороны западных стран неуклонно снижается.Новостной портал Euractiv опубликовал соображение чиновника НАТО о том, что Украина не сможет одолеть в 2024 году русскую армию и вернуть себе подконтрольные до начала СВО территории.