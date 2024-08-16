Перевозчик в Благовещенске ввел обязательную покупку билета при входе в автобус

С 15 августа в Благовественске изменился способ оплаты проезда в городском общественном транспорте. Теперь пассажирам необходимо приобретать билеты на поездку непосредственно при входе в автобус вместо традиционного порядка - оплата при выходе.
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